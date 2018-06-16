Новости: Экономика
Суббота, 16 июня 2018, 05:47 • Самуил Проскуряков • 2940
Официальный курс гривны установлен на уровне 26,21 грн/доллар
КИЕВ. 16 июня. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,21 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 15 июня установлены на таком уровне:
26,219678 грн за доллар;
30,755682 грн за евро;
0,421190 грн за российский рубль;
35,075992 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 14 июня курс всех валют не изменился.
Источник: УНН