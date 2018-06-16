Президент Венесуэлы обвинил Колумбию в развязывании военного конфликта

КИЕВ. 16 июня. УНН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил колумбийского лидера Хуана Мануэля Сантоса в развязывании военного конфликта. С соответствующим заявлением он выступил в пятницу перед военнослужащими, информирует УНН со ссылкой на el Nuevo Herald.

На встрече с военными Мадуро призвал их быть настороже на границе с Колумбией и пресекать все провокации и инциденты, направленные против Венесуэлы. Президент заявил, что ему известно о планах колумбийского лидера спровоцировать конфликт между странами и привлечь к его решению США.

“Колумбийским правительством во главе с Хуаном Мануэлем Сантосом готовится серия актов и провокаций военного характера как на территории Колумбии, так и Венесуэлы, для создания вооруженного конфликта между странами”, — приводит слова политика в субботу агентство EFE.

При этом Мадуро отметил, что 17 июня в Колумбии пройдет второй тур президентских выборов, в которых Сантос не берет участия, так как закон запрещает ему занимать свою должность более двух сроков.

“Мне все равно, кто победит. Тот, кто победит, может иметь возможность исправить ошибки Хуана Мануэля Сантоса”, - заявил венесуэльский лидер. По его мнению, нынешние политические, экономические и дипломатические отношения между странами можно назвать худшими за последние 200 лет.

Напомним, уровень инфляции в Венесуэле в мае 2018 превысил 24500% в годовом исчислении, а цены каждый день росли на 2,4%.