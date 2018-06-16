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Ряд автобусных и троллейбусных маршрутов 17 июня временно изменят движение

Ряд автобусных и троллейбусных маршрутов 17 июня временно изменят движение

КИЕВ. 16 июня. УНН. Ряд автобусных и троллейбусных маршрутов 17 июня изменят движение в связи с мерами в центре города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на аппарат исполнительного органа Киевского городского совета.

С начала движения 17 июня по окончании мероприятий на ул. Б. Хмельницкого (на участке от ул. Лысенко до ул. Крещатик), ул. Терещенковской (на участке от ул. Б. Хмельницкого до ул. Л. Толстого), ул. Пушкинской (на участке от ул. Б. Хмельницкого до ул. Л. Толстого), ул. Владимирской (на участке от ул. Б. Хмельницкого до ул. Л. Толстого), б-ре ​​Тараса Шевченко (на участке от. Ул. Владимирской до ул. Крещатик), ул. Льва Толстого (на участке от ул. Владимирской до ул. Большой Васильковской), ул. Большой Васильковской (на участке от ул. Льва Толстого до Бессарабской площади) вносятся изменения в движение ряда троллейбусных и автобусных маршрутов. Об этом сообщили в КП “Киевпастранс”.

Так что будет изменено движение:

троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 8, 9, 17, 93Н от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, аэропорта “Киев”, ул. Космонавтов до б-ра Тараса Шевченко по обычному маршруту, далее — ул. Леонтовича — ул. Богдана Хмельницкого — ул. Пирогова — б-р Тараса Шевченко, дальше по обычной трассе; автобусов маршрута № 20 от ж/м “Корчеватое” до ул. Большая Васильковская по обычному маршруту, далее — ул. Саксаганского — ул. Антоновича, дальше в направлении ж/м “Корчеватое” по собственному маршруту; автобусов маршрута № 24 от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до Европейской площади; автобусов маршрута № 114 от ул. Милославской до стадиона “Динамо” им. Валерия Лобановского; автобусов маршрута № 118 от ст. м. “Черниговская” до ст. м. “Дворец Спорта”.

Источник: УНН
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