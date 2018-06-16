Первая женщина-командир МКС ушла на пенсию

КИЕВ. 16 июня. УНН. Американская астронавт Пегги Уитсон, которая стала первой женщиной-командиром Международной космической станции (МКС), ушла на пенсию, заявил директор NASA Джеймс Брайденстайн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайте американского космического агентства.

“Пегги Уитсон является свидетельством силы американского духа. Ее решительность, сила ума, характер, любовь к науке, исследованиям и открытиям вдохновляли NASA и Америку”, — сказал он.

Брайденстайн также напомнил, что Уитсон установила рекорд по пребыванию в космосе среди женщин.

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Как ранее сообщал УНН, бомбардировки ВМС США базы ВВС Сирии Шайрат ракетами “Tomahawk E”, во время которого была уничтожена пятая часть всей боевой авиации армии Асада, была выполнена командоркой ВМС США Андрианой Слоу, которая легко доказала, что женщина может быть профессионалом в традиционно “мужских” сферах.

Напомним, 27 мая текущего года американский астронавт Алан Бин, известный в том числе тем, что стал четвертым человеком, ступившим на поверхность Луны, умер на 87-м году жизни.