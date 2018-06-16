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Украинца в Польше лишили прав за перевозку 30 человек в багажнике

Украинца в Польше лишили прав за перевозку 30 человек в багажнике

КИЕВ. 16 июня. УНН. Польская полиция лишила водительских прав украинского водителя, который перевозил 30 человек в минибусе, адаптированном для двух человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Польское радио.

Инцидент произошел в городе Тшебница Нижнесилезского воеводства.

Представитель местной полиции Камиль Ринкевич сообщил, что в багажном отсеке минибуса, который задержала для проверки дорожная полиция, путешествовало стоя 30 человек. Транспортное средство адаптировано для перевозки только двух человек.

"Кроме того, водитель не имел действующего страхования на транспортное средство, которому, кроме того, не было разрешено движение", - сказал Ринкевич.

Водителем оказался 21-летний гражданин Украины. Украинца оштрафовали и лишили водительских прав.

Напомним, недавно в Варшаве десять студентов из Украины попали в аварию, когда возвращались с вечеринки. Все десять человек ехали в одном автомобиле. За рулем находился нетрезвый водитель, который не справился с управлением и врезался в опору. Как сообщалось, рядом с водителем на переднем сиденье сидели двое, пятеро на заднем сиденье и еще двое ехали в багажнике.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, полиция, водитель
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