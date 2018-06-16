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В зоне ООС принудительно посадили самолет

В зоне ООС принудительно посадили самолет

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КИЕВ. 16 июня. УНН. Легкомоторный самолет Х-32 "Бекас" под управлением двух украинцев, которые не имели разрешения в зоне проведения операции Объединенных сил, в субботу утром принудительно посадили и задержали на Донбассе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.

"Сегодня, 16 июня, около 6:30 утра пост воздушного наблюдения Национальной гвардии Украины в районе населенного пункта Раздольное, что в Донецкой области, заметил легкомоторный летательный аппарат и сообщил об этом пункт управления противовоздушной обороны. Принятыми мерами двухместный летательный аппарат Х-32 "Бекас" принудили к посадке", - сообщили в штабе.

Как отмечается, управляли легкомоторным летательным аппаратом два гражданина Украины без получения соответствующих разрешений Объединенных сил.

Указанные граждане и самолет передан в отдел Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил. Решается вопрос о привлечении указанных лиц к ответственности.

Напомним, полицейский со стрельбой остановил автомобиль на блокпосту на Донбассе.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, самолет, ООС
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