Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 16 июня 2018 11:34
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Патрульные в Киеве остановили нетрезвого водителя-дипломата
Патрульные в Киеве остановили нетрезвого водителя-дипломата
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
28545
Версия для печати

Патриарх Варфоломей сделал заявление о церкви в Украине

Патриарх Варфоломей сделал заявление о церкви в Украине

Патриарх Варфоломей

КИЕВ. 16 июня. УНН. Перед Вселенской Патриархией стоят обязательства и ответственность вернуть народы Украины и Македонии к истине и каноническим рамкам Церкви. Об этом заявил Патриарх Варфоломей во время литургии на этой неделе, передает УНН со ссылкой на Религиозно-информационную службу Украины.

"Существование раскола не является аргументом, чтобы лишать весь народ связей с церковной правдой и каноничностью, отрицая нашу ответственность перед Богом и историей, а наоборот скорее стимулом для поиска спасительных и объединяющих решений", - сказал православный первоиерарх.

"Когда Церковь-Мать ищет пути спасения наших братьев из Украины и Скопье (Македония - ред.), она выполняет свой апостольский долг. Наша обязанность и ответственность являются привести эти народы обратно к церковной правде и каноническому порядку. Поэтому то, что занимает Вселенский Патриархат, он занимает благо целого мира и предлагает всем народам без исключения. В этом контексте существует и межхристианский диалог, который действует "в любви и правде", - отметил Вселенский Патриарх.

Напомним, что к Всесенському Патриарху Варфоломею обратились представители украинской власти и Церквей с просьбой предоставить Томос об автокефалии УПЦ. Патриарх Филарет и Президент надеются, что украинский вопрос Костантинополь решит позитивно к празднованию 1030-летия хрещенння Руси-Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, церковь
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.