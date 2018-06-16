Разведка: в ОРДЛО продолжают брать на службу российских наемников

КИЕВ. 16 июня. УНН. Россиское командование на Донбассе продолжает нанимать российских наемников для прохождения службы в рядах боевиков. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщает пресс-служба Министерство обороны Украины, передает УНН.

"Перед отправлением на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей те кандидаты, которые имеют боевой опыт или в свое время проходили службу в подразделениях специального назначения и воздушно-десантных войск, проходят тщательную подготовку в учебных центрах российских частных военных компаний и ВС РФ", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в дальнейшем такие лица назначаются на должности командиров диверсионно-разведывательных групп, снайперов или выполняют функции инструкторов в составе российско-оккупационных войск.

Напомним, ранее разведка сообщала, что российско-оккупационные боевики на Донбассе активизировали ведения воздушной разведки.



