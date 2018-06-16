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В Черкассах взорвался автомобиль

В Черкассах взорвался автомобиль

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КИЕВ. 16 июня. УНН. В Черкассах взорвался автомобиль Mercedes, водитель автомобиля пострадал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

"Сегодня около 7:00 утра в полицию поступило сообщение, что в одном из районов города Черкассы взорвался автомобиль марки Mercedes. В настоящее время на месте работают следователи, оперативники и взрывотехники. Причина взрыва устанавливается. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - говорится в сообщении.

"В результате взрыва пострадал водитель автомобиля. Мужчину доставили в больницу", - добавили в полиции.

При этом местные СМИ отмечают, что водитель умер.

Напомним, владельцу автомобиля "Волга", который оставил в салоне гранату, в результате взрыва которой пострадало четверо детей в Киеве, объявлено о подозрении в совершении двух преступлений. В ближайшее время суд изберет мужчине меру пресечения, следователи подготовили ходатайство о его аресте.

Как сообщал УНН, 14 июня в Святошинском районе столицы в автомобиле произошел взрыв, в результате которого пострадали четверо детей. После взрыва владелец авто сбежал, его задержали в Ровенской области.

Источник: УНН
Теги: взрыв, полиция, Черкассы и Черкасская область, автомобили
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