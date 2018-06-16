Взрыв автомобиля в Черкассах: пострадавший умер в больнице

КИЕВ. 16 июня. УНН. Водитель автомобиля, который взорвался в Черкассах, умер в больнице от полученных травм. Об этом в комментарии УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Черкасской области.

"Да, водитель умер от травм в больнице", - сообщили в полиции.

Отметим, местные СМИ сообщают, что погибшим был местный бизнесмен, однако в полиции эту информацию не прокомментировали, сославшись на то, что это личные данные.

В обланий полиции добавили, что до сих пор решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в Черкассах взорвался автомобиль Mercedes, водитель автомобиля пострадал.

Как сообщал УНН, 14 июня в Святошинском районе столицы в автомобиле произошел взрыв, в результате которого пострадали четверо детей.