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Киберпреступники в Украине создавали фейковые веб-обменники криптовалюты

Киберпреступники в Украине создавали фейковые веб-обменники криптовалюты

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КИЕВ. 16 июня. УНН. Киберполиция разоблачила онлайн-мошенников, которые создавали фейковые веб-обменники крниптовалют. Преступная группа обманывала граждан, желающих провести операции по криптовалюту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу киберполиции Украины.

"Преступная группа состояла из четырех человек. Злоумышленники, обладая специальными знаниями и навыками в области программирования, создали собственную CMS-систему управления контентом сайтов-обменников. Созданные веб-ресурсы имитировали легальную деятельность веб-обменников с разнонаправленной конвертации криптовалюты и получали фиктивные положительные рейтинговые отзывы", - говорится в сообщении.

Так, пострадавшие переводили деньги на электронные кошельки, зарегистрированные на поддельные документы иностранных граждан. После зачисления средств злоумышленники прекращали работу веб-обменника, зато открывали новый мошеннический веб-ресурс.

Полицейские начали уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Преступниками оказались жители города Днепра от 20 до 26 лет. Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, флэш-накопители, банковские карты и мобильные телефоны, которые использовали мошенники.

Напомним, 8 июня в Донецкой области разоблачили киберпреступника, который действовал с осени 2017 года.

Источник: УНН
Теги: обмен, киберполиция, криптовалюта
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