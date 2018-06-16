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В Харькове "скорая" на переходе сбила подростка

В Харькове "скорая" на переходе сбила подростка

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КИЕВ. 16 июня. УНН. В Харькове карета скорой помощи сбила 15-летнего парня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Харьковской области.

"В результате ДТП подросток получил закрытую черепно-мозговую травму. Состояние его здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Отмечено, что на месте происшествия было выяснено, что медики спешили на вызов для оказания помощи другому ребенку, потерявшему сознание.

"Карета скорой двигалась с соблюдением всех инструкций, с включенными звуковым и световым сигналами. В это время 15-летний школьник переходил дорогу по пешеходному переходу. Он не услышал приближения транспортного средства, потому что слушал музыку в наушниках. Водитель скорой увидел парня, но не успел затормозить. В результате подросток попал под колеса", - отметили в полиции.

Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.

Напомним, в Днепропетровской области грузовик упал с автомобильного моста на железнодорожные пути.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Харьков и Харьковская область, полиция, скорая помощь
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