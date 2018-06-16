Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 16 июня 2018 16:06
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Патрульные в Киеве остановили нетрезвого водителя-дипломата
Патрульные в Киеве остановили нетрезвого водителя-дипломата
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
3690
Версия для печати

В магазине во Львове произошел взрыв: бросили боеприпас для страйкбола

В магазине во Львове произошел взрыв: бросили боеприпас для страйкбола

КИЕВ. 16 июня. УНН. Во львовском магазине взорвался боеприпас для страйкбола. Пострадавших нет, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщили УНН в пресс-службе ГУ НП во Львовской области.

"Сегодня, 16 июня, в полицию поступила информация о том, что около 13:00 в один из магазинов на улице Широкой неизвестный мужчина бросил пакет, после чего произошел взрыв и образовалось задымление", - сообщили в полиции.

На месте происшествия работают эксперты-взрывотехники и следственно-оперативная группа.

"Полицейские предварительно установили, что незначительное задымление и резкий химический запах в магазине вызвал взрывпакет для страйкбола. Пострадавших нет", - добавили в ведомстве.

Напомним, взрыв автомобиля произошел в Черкассах, пострадавший водитель скончался в больнице.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, взрыв, полиция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.