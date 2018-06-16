В Донецкой области в результате обстрела боевиков ранена женщина

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 16 июня. УНН. Жительница поселка Южное, что под Торецком, госпитализирована с осколочными ранениями грудной клетки и бедра. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Донецкой области.

"Инцидент произошел сегодня около 13:40. На момент обстрела женщина находилась во дворе своего частного дома", - отметили в пресс-службе Торецкого отделения полиции.

49-летняя пострадавшая доставлена ​​в больницу.

Предварительная правовая квалификация - ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, обстрел поселка под Мариуполем квалифицировали как теракт.