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В России при выполнении фигуры высшего пилотажа разбился самолет

В России при выполнении фигуры высшего пилотажа разбился самолет

КИЕВ. 16 июня. УНН. В России в Алтайском крае во время выполнения фигуры высшего пилотажа "Бочка" разбился легкомоторный самолет Як-52, два человека погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"16 июня в 17:00 (13:00 по Москве) на пульт оперативного дежурного ЕДДС Первомайского района поступило сообщение, что при полете, совершая фигуру воздушного пилотажа "Бочка", потерпел крушение легкомоторный самолет Як-52", - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

На борту самолета находились два пилота, они оба погибли. Самолет упал в 10 км юго-восточнее города Новоалтайска, в 500 метрах от взлетно-посадочной полосы аэродрома "Гелион". Он выполнят фигуру "Бочка" - поворот на 360 градусов вокруг продольной оси.

Напомним, легкомоторный самолет Х-32 "Бекас" под управлением двух украинцев, которые не имели разрешения в зоне проведения операции Объединенных сил, в субботу утром принудительно посадили и задержали на Донбассе.

Источник: УНН
Теги: Россия, самолет
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