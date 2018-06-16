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Италия закрыла порты для еще двух кораблей с нелегальными мигрантами

Италия закрыла порты для еще двух кораблей с нелегальными мигрантами

КИЕВ. 16 июня. УНН. Италия закрыла порты для еще двух неправительственных организаций, которые занимаются спасением мигрантов в Средиземном море. Об этом в своем Facebook заявил министр внутренних дел Италии Сальвини, передает УНН.

"В то время как Aquarius направляется в Испанию, два других судна, принадлежащих к нидерландским неправительственным организациям, отчалили от берегов Ливии в ожидании своего человеческого груза после того, как от него откажутся контрабандисты людей. Эти люди должны знать, что Италия больше не хочет быть звеном этого бизнеса подпольной миграции, и им придется искать другие порты", - заявил Сальвини.

Напомним, ранее правительство Италии закрыло свои порты для кораблей со спасенными в Средиземном море беженцами, заявив, что мигрантов должна принимать Мальта. Франция осудила отказ соседнего государства, обвинила итальянское правительство в "цинизме" и попросила Рим пересмотреть свою позицию. Судно Aquarius с мигрантами согласилась принять Испания.

Позже Франция заявила, что готова принять мигрантов с судна Aquarius, которые соответствуют критериям предоставления права на убежище.

Источник: УНН
Теги: мигранты, Италия
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