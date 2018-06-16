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На пожаре в Хмельницком погиб двухлетний ребенок

На пожаре в Хмельницком погиб двухлетний ребенок

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КИЕВ. 16 июня. УНН. Во время пожара в жилом доме в Хмельницком в субботу погиб двухлетний ребенок. Из-за ужасного события у матери погибшего ребенка случился приступ, ей помогли психологи, сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС Украины.

Спасатели получили сообщение о пожаре жилого дома на улице Свитанкова в областном центре 16 июня в 11:40.

На месте было установлено, что пожар распространяется с балкона второго этажа. Во время разведки и тушения пожара на балконе дома пожарные обнаружили тело двухлетнего ребенка без признаков жизни.

В 11:58 пожар был ликвидирован.

Причина пожара устанавливается.

На пожаре было спасено четыре человека, двое из которых дети 5 лет и 7-ми месячный младенец.

"От ужасного события у матери погибшего младенца случился приступ, справиться с горем ей помогли специалисты психологической службы Главного управления ГСЧС Украины в Хмельницкой области и сотрудники медицины катастроф", - отметили в ведомстве.

Напомним, на Донбассе внук сжег собственного дедушку.

Источник: УНН
Теги: ГосЧС, пожары, Хмельницкий и Хмельницкая область
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