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"Исламское государство" взяло ответственность за атаку в Афганистане

"Исламское государство" взяло ответственность за атаку в Афганистане

КИЕВ. 16 июня. УНН. Группировка "Исламское государство" сообщила в субботу, что совершила атаку с участием террориста-смертника, направленную против талибов и афганских сил на востоке Афганистана, в результате которого число жертв увеличилось до 26 человек. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Новостное издание группировки Amaq сообщило, что целью нападения было "собрание афганских сил" в Нангархаре, но не привело никаких подробностей.

Афганский чиновник заявил, что в субботу в городе в Нангархаре погибли по меньшей мере 26 человек на собрании талибов и афганских вооруженных сил, после того, как солдаты и боевики по стране отмечали начало перемирия.

Напомним, ранее сообщалось о 20 погибших.

Источник: УНН
Теги: взрыв, Афганистан
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