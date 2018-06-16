Консульство России в Одессе забросали "кровавыми" мячами

ОДЕССА-КИЕВ. 16 июня. УНН. Сегодня активисты забросали генконсульство России в Одессе "кровавыми" мячами. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Таким образом участники акции выразили протест против проведения ЧМ-2018 в РФ.

Кроме того, протестующие выразили солидарность с осужденными в РФ украинцами.

В завершение акции протестующие вылили на 5 футбольных мячей красную жидкость и перебросили их на территорию генконсульства.

Напомним, в Нидерландах выпустили марку, на которой человек футбольным мячом "стреляет" в самолет в воздухе. Ниже подпись - "FIFA Worldcup Russia 2018". Это изображение создал украинский художник Андрей Ермоленко. Он сделал серию из восьми плакатов о чемпионате мира в России.

Изображение на марке связывают с катастрофой рейса MH17 на Донбассе летом 2014 года, в которой погибли 298 человек. Совместная следственная группа (JIT) по расследованию катастрофы MH17 определила, что самолет был сбит "Буком", принадлежащий 53-й бригаде из города Курска в Российской Федерации.

Чемпионат мира-2018 по футболу пройдет в России в период с 14 июня по 15 июля.