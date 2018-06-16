На Певческом поле открылась выставка цветов

КИЕВ. 16 июня. УНН. На Певческом поле в Киеве началась новая летняя выставка цветов "Мир Великанов". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По данным КО "Киевзеленстрой", в этом году из 245 тыс. цветов дизайнеры создали гигантские инсталляции различных предметов. Общая площадь композиций - более 2 тыс. квадратных метров.

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На выставке цветов "Мир Великанов" очень много интересных предметов: гигантский письменный стол, настольная лампа, карандаши, будильник. Вместе с цветами они формируют единые органические композиции. Здесь и бегонии, и петуния, цинерария, алиссум, колеус, седум и тому подобное.

Выставка цветов "Мир Великанов" продлится до 15 июля.