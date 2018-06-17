"Шахтер" объявил о подписании нападающего молодежной сборной Бразилии

КИЕВ. 16 июня. УНН. Донецкий “Шахтер” подписал контракт с бразильским 19-летним полузащитником Фернандо Педро, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу коллектива.

Соглашение клуба с игроком рассчитано на пять лет.

“Я очень счастлив, что подписал контракт с таким большим клубом и стал частью команды. Перехожу в „Шахтер“ с большим желанием и надеждами. Хочу в первую очередь завоевать доверие болельщиков и получить как можно больше титулов с „Шахтером“. А моя мечта — выиграть Лигу чемпионов”, — рассказал новичок “оранжево-черных”.

Отметим, что атакующий полузащитник ростом 176 см в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром (13 мячей) молодежного состава “Палмейрас” в чемпионате штата Сан-Паулу (U20) и дебютировал за первую команду. Футболист также получил вызов в молодежную сборную Бразилии (U20).

Напомним, что ранее “горняки” оформили полноценный трансфер нападающего с “Манчестер Сити”.