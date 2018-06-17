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Трем подозреваемым в изнасиловании 12-летней девушки избрана мера пресечения

Трем подозреваемым в изнасиловании 12-летней девушки избрана мера пресечения

КИЕВ. 16 июня. УНН. Следственный судья Центрального районного суда г. Николаева избрал исключительный меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога трем местным жителям, подозреваемым в изнасиловании 12-летней девушки и кражи её личных вещей 14 июня в центре Николаева. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ ЧП в Николаевской области, передает УНН.

“Действия одного из 18-летних подозреваемых квалифицированы по ч.4 ст.152 УК Украины (изнасилование малолетнего, совершенное по предварительному сговору группой лиц), другой — по ч.3 ст.15 ч.4 ст.152 УК Украины (незаконченный покушение на изнасилование малолетнего, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Относительно третьего фигуранта дела — 21-летнего местного жителя, то его действия квалифицированы по ч.3 ст.15, ч.4 ст.152 и ч.2 ст.185 УК Украины, то есть незаконченное покушение на изнасилование малолетнего, совершенное по предварительному сговору группой лиц и кража, совершенная по предварительному сговору. Следствие продолжается”, — говорится в сообщении.

Напомним, полиция Николаева задержала трех молодых ребят, которые причастны к изнасилованию 12-летней девушки.

Источник: УНН
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