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Роналду повторил бомбардирский рекорд Пушкаша

Роналду повторил бомбардирский рекорд Пушкаша

КИЕВ. 16 июня. УНН. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил 84 гола за сборную Португалии и догнал Ференца Пушкаша в списке лучших бомбардиров европейских национальных команд, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Оформив хет-трик в матче чемпионата мира-2018 против Испании, который завершился вничью со счетом 3:3, Роналду догнал Пушкаша и теперь делит с ним звание лучшего снайпера европейских сборных всех времен.

В марте нападающий “Реала” обошел японца Кунисиге Камамото (80) и поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров планеты в матчах за сборные. Теперь в этом рейтинге он делит второе место с упомянутым Пушкашем — впереди только иранец Даеи (109).

Примечательно, что Роналду забил в 57 матчах, и в 47-ми Португалия праздновала победу (5 ничьих, 5 поражений). Также на счету голеодора 14 дублей, 5 хет-триков и 1 покер.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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