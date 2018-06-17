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Шесть станций столичного метро закрыли из-за угрозы взрыва

Шесть станций столичного метро закрыли из-за угрозы взрыва

КИЕВ. 16 июня. УНН. Пресс-служба столичного метрополитена информирует о получении сообщения о заминировании ряда станций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную страницу киевского метро в Facebook.

“Внимание! Станции „Крещатик“, „Майдан Независимости“, „Золотые ворота“, „Театральная“, „Дворец спорта“ и пересадка на „Льва Толстого“ закрыты для проверки. Поступил анонимный звонок о минировании”, — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится проверка правоохранителями на наличие взрывных устройств на территории инфраструктуры киевского метрополитена.

Напомним, 14 июня из-за “минирование” бизнес-центра в Киеве эвакуировали 2 тыс. человек.

Как ранее сообщал УНН, полиция Киева проверила анонимную информацию о заминировании трех районных судов и автомобиля, и выяснила, что она не соответствует действительности.

Источник: УНН
Теги: Киев, минирование, метрополитен
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