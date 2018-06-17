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ЧМ-2018: нападающий сборной Польши получил травму в дельфинарии

ЧМ-2018: нападающий сборной Польши получил травму в дельфинарии

КИЕВ. 16 июня. УНН. В коллективе сборной Польши произошел неприятный инцидент с другом с игроком нападения, сообщает УНН со ссылкой на сайт Football-Italia.

Нападающий сборной Польши Милик получил травму перед началом ЧМ-2018. Форвард повредил руку, поскользнувшись на мокром полу в сочинском дельфинария.

Отметим, что у спортсмена было подозрение на перелом, но обследование зафиксировало только ушиб руки.

Примечательно, что Милик дважды травмировал крестообразную связку колена после перехода в “Наполи” (в октябре 2016 и в сентябре 2017-го).

Добавим также, польская сборная на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет с командами Сенегала, Колумбии и Японии. Первая встреча назначена на 19 июня с японцами.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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