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Партнер Коноплянки по "Шальке" стал лучшим игроком матча ЧМ-2018

Партнер Коноплянки по "Шальке" стал лучшим игроком матча ЧМ-2018

КИЕВ. 16 июня. УНН. Марокканский полузащитник Амин Харит, который является одноклубником украинском Евгения Коноплянки, признан лучшим футболистом матча группового этапа чемпионата мира-2018 между командами Марокко и Ирана, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

“Иранцы почти ничего не могли поделать с вингером ”Шальке“, который был очень активным в первом тайме и мог открыть счет в матче”, — говорится в сообщении сайта ЧМ-2018.

Примечательно, что в следующем матче чемпионата мира марокканцы сыграют 20 июня с командой Португалии, а сборная Ирана в этот же день встретится с командой Испании.

Напомним, что Иран выиграл поединок в Марокко.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, Марокко, Иран
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