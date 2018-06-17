ФК "Карпаты" поддержал заключенного Сенцова

КИЕВ. 17 июня. УНН. Львовские “Карпаты” выразили поддержку политическому заключенному Кремля Олегу Сенцов, который был незаконно задержан Россией и приговорен к 20 годам строгого режима, сообщает УНН со ссылкой на сайт “зелено-белых”.

Среди футболистов, которые поддержали кинорежиссера оказался экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий, Марьян Швед, Алексей Гуцуляк и главный тренер львовян Олег Бойчишин. Они сделали фото, на котором держат буквы с хэштегом “#FREESENTSOV” (освободите Сенцова).

Примечательно, что пять недель назад Сенцов объявил о бессрочной голодовке. В течение нескольких дней в Украине была организована акция “#FreeSentsov”, а в его поддержку высказались множество украинских и мировых знаменитостей.

Добавим, что акции в поддержку режиссера состоялись во всем мире, в частности в России.