The New York Times: Торговая война США наносит ущерб мировой экономике

КИЕВ. 17 июня. УНН. Угроза развязывания администрацией действующего президента США Дональда Трампа полномасштабной торговой войны вызвала серьезные негативные последствия для мировой экономики. Такая оценка приводится в статье, опубликованной в субботу в газете The New York Times, передает УНН.

“В то время, как администрация Трампа вводит пошлины для союзников и соперников, провоцируя широкие меры, нарушается мировая торговля, появляются признаки напряженности, которая может осложнить экономическое развитие”, — отмечается в материале. “В свете расширения конфликта замедляются поставки через порты и грузовые терминалы аэропортов по всему миру. Стоимость важнейшего сырья растет. На фабриках от Германии в Мексику заказы сокращаются, и откладываются капиталовложения”, — подчеркивает издание.

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В публикации приводятся данные Международной ассоциации воздушного транспорта, согласно которым объемы грузовых авиаперевозок в течение первых трех месяцев этого года снизились. При этом в течение двух лет до этого они росли.

Газета также приводит слова директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард на этот счет. “Давайте не будем недооценивать макроэкономический ущерб, — отметила она, говоря о возможных последствиях торговых войн. — Он будет серьезным не только, если США примут меры, но, особенно, если другие осуществят соответствующие шаги, в первую очередь, те, кто будет затронут в наибольшей степени, в частности, Канада, Европа и Германия”.

Как ранее сообщал УНН, администрация президента США Дональда Трампа официально объявила о введении тарифов на импортируемые китайские товары на сумму в 50 млрд долларов. В свою очередь Китай заявил о том, что немедленно наложит на американские товары штрафные пошлины в размере 25%.

Трамп уже неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с Китаем, достигает, по его словам, 500 млрд долларов в год. Он подписал 22 марта меморандум, который предусматривает применение комплекса мер против нечестной, по мнению США, торговой политики Пекина, которая, в частности, заключается в принуждении американских компаний до передачи их технологий и интеллектуальной собственности китайским предприятиям.