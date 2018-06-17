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Власти Франции назвала безосновательными приписываемые Трампу слова о "убежище террористов" в Париже

Власти Франции назвала безосновательными приписываемые Трампу слова о "убежище террористов" в Париже

КИЕВ. 17 июня. УНН. Приписываемые президенту США Дональду Трампу высказывания на саммите G7 в Канаде об убежище террористов во Франции не имеют под собой оснований. Об этом сообщил в субботу представитель Елисейского дворца, слова которого приводит Agence France-Presse, передает УНН.

“Мы это решительно опровергаем. Все это ошибочно”, - заявили в администрации президента Франции.

Напомним, согласно публикации в американской деловой газете The Wall Street Journal, во время дискуссии, посвященной борьбе с терроризмом, Дональд Трамп сказал президенту Франции Эмманюэлю Макрона, что все террористы сосредоточены в Париже.

На этом же саммите президент США, если верить изданию, вел себя грубо и вызывающе, несколько раз назвал председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера “жестоким убийцей” в связи со штрафами, наложенными Брюсселем на американские технологические компании. Также американский лидер якобы весьма бестактно поступил с японским премьер-министром Синдзо Абэ, говоря о проблемах с иммиграцией в Европе. “Синдзо тебе эти проблемы не грозят, но я могу послать тебе 25 млн мексиканцев, и ты очень скоро бросишь пост”.

В своем Twitter в субботу хозяин Белого дома отверг приписываемые ему высказывания, назвав The Wall Street Journal распространителем “ложных новостей”.

Источник: УНН
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