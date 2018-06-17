Первые ракетки Украины узнали соперниц на турнире в Бирмингеме

КИЕВ. 17 июня. УНН. Украинские теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко стартуют в основной сетке турнира WTA Premier “Nature Valley Classic” в Бирмингеме (Великобритания), сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

В первом раунде Свитолина, посеянная под вторым номером, встретится с хорватской теннисисткой Векич. Первой соперницей Цуренко станет британская теннисистка Хэзер Уотсон.

Интересно, что Уотсон почти регулярно является соперницей украинок по первому кругу травяных турниров в Великобритании в последние годы.

В 2015 году Уотсон обыграла Свитолину в первом раунде турнира в Истборне, год назад Свитолина взяла реванш у британки уже в Бирмингеме. Затем в прошлом году в первом круге соревнований в Истборне Уотсон в упорном матче вырвала победу у Леси Цуренко.

Стоит отметить, что первой сеяной на турнире станет испанка Гарбинье Мугуруса, а второй — наша Свитолина.

Добавим также, наши спортсменки стартуют на соревнованиях 18-го июня.