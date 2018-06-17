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Сборная футболиста "Динамо" праздновала первую победу на ЧМ-2018

Сборная футболиста "Динамо" праздновала первую победу на ЧМ-2018

КИЕВ. 17 июня. УНН. Заключительный матч третьего соревновательного дня чемпионата мира по футболу завершился победой сборной Хорватии над Нигерией, которая и возглавила группу D по итогам первого тура, сообщает УНН.

На 14 минуте Перишич был близок чтобы забить — удар пролетел в сантиметрах над перекладиной. Впоследствии розыгрыш углового закончился автолом нигерийца Етебо. Точку в противостоянии во второй половине поставил Лука Модрич, реализовавший пенальти за нарушение правил на Манджукич — 2:0.

Бывший футболист киевского “Динамо” Домагой Вида провел на поле все 90 минут. Зато нынешний представитель команды Хацкевича Иосиф Пиварич просидел всю игру в запасе.

Отметим, что впереди нигерийцев предстоит матч с Исландией, а хорватов — встреча с Месси и компанией (Аргентина).

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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