МИД Японии заявил, что пока о сокращении войск США в Южной Корее "не может быть и речи"

КИЕВ. 17 июня. УНН. Вопрос о сокращении военного контингента США в Южной Корее сейчас не рассматривается. Об этом заявил в интервью телеканалу NHK глава японского внешнеполитического видомтсва Таро Коно, передает УНН.

“Сокращение присутствия вооруженных сил США в Южной Корее сейчас не рассматривается, несмотря на проведение первой встречи лидеров США и КНДР, — сказал министр. — Об этом не может быть и речи до тех пор, пока ситуация в области безопасности в регионе не изменится кардинальным образом”.

КНДР не отойдет от своего обязательства провести полную денуклеаризацию в обмен на гарантии безопасности со стороны США, считает Таро Коно.

“В Северной Корее обещание высшего руководителя имеет особое значение, особенно если оно дано в письменном виде, — сказал министр. — Важно и то, что о полной денуклеаризации сообщено внутри страны. Я считаю, что в такой ситуации Северная Корея не отойдет от своего обязательства”.

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын во время исторической встречи на высшем уровне с президентом США Дональдом Трампом, прошедшей в Сингапуре в отеле Capella на острове Сентоса 12 июня текущего года заявил о возможности провести двустороннюю встречу с японским премьер-министром Синдзо Абэ.

Глава внешнеполитического ведомства Японии Таро Коно прорабатывает вопрос о встрече со своим северокорейским коллегой Ли Ен Хо, на которой будут обсуждаться перспективы возможного визита в Пхеньян японского премьер-министра Синдзо Абэ.