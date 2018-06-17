Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 17 июня 2018 10:34
Получить тестовый доступ
"Марш равенства" в Киеве
Эксклюзивные новости
Патрульные в Киеве остановили нетрезвого водителя-дипломата
Патрульные в Киеве остановили нетрезвого водителя-дипломата
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5145
Версия для печати

Генсек ООН после взрыва в Афганистане призвал не допустить срыва урегулирования

Генсек ООН после взрыва в Афганистане призвал не допустить срыва урегулирования

КИЕВ. 17 июня. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после взрыва на востоке Афганистана заявил, что сторонам конфликта следует не допустить срыва мирного урегулирования. Об этом говорится в заявлении, распространенном в субботу пресс-службой Всемирной организации, передает УНН.

Гутерриш призвал стороны “не позволить добиться успеха тем, кто пытается сорвать мирное урегулирование и осуждает атаку в восточной провинции Нангархар”. Генсек ООН также выразил соболезнования семьям погибших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лидер пакистанских талибов ликвидирован вследствие авиаудара ВВС США в Афганистане

Административный глава всемирной организации подчеркнул, что приветствует решение президента Афганистана Ашраф Гани продлить режим прекращения огня с радикальным движением “Талибан”. Как следует из документа, генсек рассчитывает, что талибы “прислушиваются к призыву афганского народа к миру и тоже продолжат режим прекращения огня”.

“Генсек считает, что конфликт в Афганистане может быть урегулирован только путем инклюзивного политического процесса, — говорится в документе. — ООН готова работать с афганским народом, афганским правительством и всеми заинтересованными сторонами с целью достижения долгосрочного мира в Афганистане”.

Напомним, Взрыв, прогремевший на востоке Афганистана унес жизни не менее 26 человек. Как сообщило агентство Reuters, ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация “Исламское государство”. Атака имела место во время встречи талибов с представителями афганских сил безопасности, которые совместно отмечали праздник разговения (Ураза-байрам) в честь окончания священного мусульманского месяца Рамадан, на время которого распространяется режим прекращения огня.

Источник: УНН
Теги: ООН, Афганистан
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.