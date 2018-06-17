Генсек ООН после взрыва в Афганистане призвал не допустить срыва урегулирования

КИЕВ. 17 июня. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после взрыва на востоке Афганистана заявил, что сторонам конфликта следует не допустить срыва мирного урегулирования. Об этом говорится в заявлении, распространенном в субботу пресс-службой Всемирной организации, передает УНН.

Гутерриш призвал стороны “не позволить добиться успеха тем, кто пытается сорвать мирное урегулирование и осуждает атаку в восточной провинции Нангархар”. Генсек ООН также выразил соболезнования семьям погибших.

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Административный глава всемирной организации подчеркнул, что приветствует решение президента Афганистана Ашраф Гани продлить режим прекращения огня с радикальным движением “Талибан”. Как следует из документа, генсек рассчитывает, что талибы “прислушиваются к призыву афганского народа к миру и тоже продолжат режим прекращения огня”.

“Генсек считает, что конфликт в Афганистане может быть урегулирован только путем инклюзивного политического процесса, — говорится в документе. — ООН готова работать с афганским народом, афганским правительством и всеми заинтересованными сторонами с целью достижения долгосрочного мира в Афганистане”.

Напомним, Взрыв, прогремевший на востоке Афганистана унес жизни не менее 26 человек. Как сообщило агентство Reuters, ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация “Исламское государство”. Атака имела место во время встречи талибов с представителями афганских сил безопасности, которые совместно отмечали праздник разговения (Ураза-байрам) в честь окончания священного мусульманского месяца Рамадан, на время которого распространяется режим прекращения огня.