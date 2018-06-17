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Полезный игрок Суперлиги продолжит карьеру в "Черкасских обезьян"

Полезный игрок Суперлиги продолжит карьеру в "Черкасских обезьян"

КИЕВ. 16 июня. УНН. Действующие чемпионы Украины “Черкасские Обезьяны” продолжили сотрудничество со своим лидером и самым полезным игроком Суперлиги Пари-Матч сезона 2017/18 годов — Александром Кольченко, сообщает УНН со ссылкой на БК “Черкасские Обезьяны”.

Кольченко стал одним из героев прошлого сезона и спортивных Черкасс. Атакующий защитник помог клубу установить грандиозное достижение — выиграть семнадцать матчей подряд и получить эффектную победу в чемпионате.

Игрок сборной Украины 3 × 3 стал вторым по результативности игроком главного баскетбольного чемпионата Украины и был признан MVP турнира. В среднем за игру защитник получил 17 очков, выполнял 2,7 подбора и отдавал 3,2 передачи.

Заметим, что капитан “Обезьян” начал клубную карьеру в “Химик”, также он имеет опыт выступлений за “Азовмаш”, “Строитель”, “Политехника” и литовский “Нявежис”.

Источник: УНН
Теги: спорт, баскетбол
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