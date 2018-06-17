За сутки линию разграничения на Донбассе пересекло более 22 тыс. человек

КИЕВ. 17 июня. УНН. За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне проведения операции Объединенных сил пересекло 22,6 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

"Всего через КПВВ за прошедшие сутки последовало 22,6 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 4 человека и 2 транспортные средства; "Марьинка" - 10 657 человек и 1800 транспортных средств; "Новотроицкое" - 8065 человек и 1595 транспортных средств; "Гнутово" - 3960 человек и 926 транспортных средств; "Станица Луганская" - 9530 человек", - говорится в сообщении.

Сегодня утром на въезд и выезд было такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/0; "Марьинка" - 0/15; "Новотроицкое" - 20/30; "Гнутово" - 10/10.

Как сообщал УНН, пункт пропуска на границе с Молдовой временно прекратит работу.