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Сегодня в Киеве ожидается гроза

Сегодня в Киеве ожидается гроза

КИЕВ. 17 июня. УНН. Днем в воскресенье в столице ожидается гроза. Об этом сообщает пресс-слжужба КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр, передает УНН.

"Днем 17 июня в столице ожидается кратковременный дождь и гроза", - говорится в сообщении.

Всего в воскресенье в Киеве переменная облачность, ветер восточный, 5-10 м/с, температура 26-28 градусов.

Как сообщал УНН, 14 июня во время грозы 34-летнюю женщину смертельно травмировала ветка дерева. Трагический инцидент произошел на улице Голосеевской. Погибшей оказалась жительница Сумской области.

Источник: УНН
Теги: Киев, грозы
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