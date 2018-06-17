Полиция: в "Марше равенства" в Киеве приняли участие около 3 тысяч человек

КИЕВ. 17 июня. УНН. "Марш равенства" в Киеве прошел спокойно, участие в акции приняли около трех тысяч человек. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник ГУНП в Киеве Андрей Крищенко, передает корреспондент УНН.

"Прошло все спокойно. За исключением одной стычки, где были задержаны более 50 человек. От участников акции информации о пострадавших еще не поступало. Сейчас почти все задержанные отпущены, на них составлены административные материалы. Еще несколько человек остаются. В отношении них будут составлены материалы по ст.345 (угроза здоровью и жизни сотрудников правоохранительных органов). Пятеро полицейских пострадали - у них ожоги глаз от слезоточивого газа, шесть человек из числа гражданских (пострадали еще до начала марша в результате столкновений с полицией), им также оказана медицинская помощь", - сказал Крищенко.

Он отметил, что у задержанных были изъяты газовые баллончики и взрывные пакеты, которыми они воспользоваться не успели.

По словам Крищенко, участие в марше приняли около 3 тысяч человек, а порядок обеспечивало 3,5 тысячи правоохранителей.

Напомним, участники "Марша равенства" в Киеве прошли маршем от Дома учителя до площади Льва Толстого в Киеве.

Как сообщал УНН, в результате столкновений перед проведением "Марша равенства" в Киеве задержали 57 человек.