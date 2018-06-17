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Афины и Скопье подписали соглашение о переименовании Македонии

Афины и Скопье подписали соглашение о переименовании Македонии

КИЕВ. 17 июня. УНН. Афины и Скопье подписали предварительное соглашение о переименовании Македонии на "Республика Северная Македония", передает УНН со ссылкой на AFP.

"Греция и Македония в воскресенье подписали историческое предварительное соглашение о переименовании страны на "Республика Северная Македония", закончив спор, который портил отношения между двумя соседними странами с 1991 года", - сказано в сообщении.

Обе стороны согласились, что это необходимый шаг для будущего стран. Подписание соглашения состоялось в селе Псарадес на южном берегу озера Преспа на границе между странами.

"Это смелый, исторический и необходимый шаг для наших народов", - заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас.

"Наши две страны должны выйти из прошлого и посмотреть в будущее. Наши народы хотят мира... мы будем партнерами и союзниками", - заявил в свою очередь премьер-министр Македонии Зорен Заев.

Договор еще должен быть одобрен парламентом Македонии, а затем пройти референдум.

Благодаря соглашению о переименовании Македония сможет заручиться поддержкой Греции для вступления в ЕС и НАТО, а Греция решит вопрос с тем, чтобы Республику Македония не путали с греческой областью Македония.

Как сообщал УНН, в столице Македонии состоялись протесты против переименования страны.

Источник: УНН
Теги: Греция, Македония
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