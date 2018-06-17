В Киеве в Днепре утонула женщина

КИЕВ. 17 июня. УНН. В Киеве на территории Гидропарка в Днепре утонула женщина, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГосЧС в Киеве.

"16 июня в 23:19 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в Киеве поступила информация о том, что в реке Днепр находится тело человека", - говорится в сообщении.

На место происшествия были направлены водолазов. Спасатели с помощью водолазного снаряжения достали тело женщины, которое было на расстоянии 20 м от берега на глубине 8 м и передали его правоохранительным органам.

Причины трагедии устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, с начала июня на водоемах страны погибли 88 украинцев.