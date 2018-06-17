Задержанные перед "Маршем равенства" активисты решили написать заявления в полицию

КИЕВ. 17 июня. УНН. Задержанных в результате столкновений перед Маршем равенства активистов отпускают из Шевченковского райотдела полиции Киева. Часть из них пишет заявления по факту незаконного избиения и нарушения прав человека и человеческого достоинства. Об этом корреспонденту УНН сообщили активисты организации "Карпатская Сечь".

"Заявку составили по факту избиения, нарушения прав человека. Потому что мы стояли просто, ничего не делали, не провоцировали. Акция была зарегистрирована как мирная акция", - сказал один из активистов.

По словам участников столкновений, им не предоставили возможности покинуть место проведения акции.

"Нам предоставили неполную минуту, чтобы оставить место акции. Даже не поняли что происходит, нас просто окружили в кольцо и начали бить", - рассказал активист.

Сейчас часть участников утренней акции составляют заявления в райотдел, поскольку, по их словам, факт избиения был незаконный.

"Сейчас у меня сломана лодыжка. Я уже составил заявление. Кроме того, еще один наш парень составляет заявление, у него ребра сломаны и выбито колено. И часть личных вещей утрачена. Однако есть проблема, что мы не можем никого идентифицировать, все были в балаклавах. Нас не имели права бить, акция была мирной", - заявил активист.

В частности, один из участников акции сообщил о намерении писать совместное заявление всеми активистами, которые, по их словам, получили физические повреждения во время задержания.

Напомним, ранее в столичной полиции сообщили, что перед "Маршем равенства" в Киеве в результате столкновений были задержаны 57 человек. По данным правоохранителей, в отношении полиции был применен слезоточивый газ и взрывные пакеты, пятеро полицейских пострадали. По словам руководителя столичного управления полиции Андрея Крищенко, задержаны были те лица, которые оказывали сопротивление полиции или пытались совершать какие-либо провокации.