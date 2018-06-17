Поезд в Киеве насмерть сбил мужчину и женщину

КИЕВ. 17 июня. УНН. В Киеве поезд насмерть сбил мужчину и женщину, которые переходили пути в неустановленном месте. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации ГУНП в Киеве.

"Вчера в вечере в Голосеевском районе Киева поезд "Хмельницкий-Лисичанск" сбил мужчину и женщину - жителей Хмельницкой области. Обое погибли", - сказали в полиции.

По факту происшествия открыто уголовное производство.

Напомним, 5 июня в Тисменицком районе Ивано-Франковской области поезд сбил мужчину, который сидел на рельсах.