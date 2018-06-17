Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 17 июня 2018 15:05
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Патрульные в Киеве остановили нетрезвого водителя-дипломата
Патрульные в Киеве остановили нетрезвого водителя-дипломата
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
15105
Версия для печати

Поезд в Киеве насмерть сбил мужчину и женщину

Поезд в Киеве насмерть сбил мужчину и женщину

КИЕВ. 17 июня. УНН. В Киеве поезд насмерть сбил мужчину и женщину, которые переходили пути в неустановленном месте. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации ГУНП в Киеве.

"Вчера в вечере в Голосеевском районе Киева поезд "Хмельницкий-Лисичанск" сбил мужчину и женщину - жителей Хмельницкой области. Обое погибли", - сказали в полиции.

По факту происшествия открыто уголовное производство.

Напомним, 5 июня в Тисменицком районе Ивано-Франковской области поезд сбил мужчину, который сидел на рельсах.

Источник: УНН
Теги: Киев, поезд
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.