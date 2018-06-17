В Казахстане сошел с рельсов пассажирский поезд

КИЕВ. 17 июня. УНН. В Казахстане сошли с рельсов 8 вагонов пассажирского поезда “Байтерек” сообщением “Астана-Алматы”. Об этом сообщает nur.kz, передает УНН.

По предварительной информации официального представителя КЧС МВД РК Руслана Иманкулова, ЧП случилось в Шуском районе Жамбылской области. С рельсов сошли 8 вагонов пассажирского поезда, три из них оказались на боку.

Он отметил, что поступает информация о пострадавших. Сейчас людей отправляют на попутном поезде на станцию в Шу.

Точные данные станут известны позже после прибытия подразделений спасателей на место.

Между тем, по словам одного из пассажиров, во время движения произошел резкий рывок, а затем состав затормозил. Уже позже он увидел, что несколько вагонов сошли с рельсов.

Напомним, в мае поезд врезался в фуру в Италии.