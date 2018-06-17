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Автомобиль сбил четырех велосипедистов в Харьковской области

Автомобиль сбил четырех велосипедистов в Харьковской области

КИЕВ. 17 июня. УНН. В Харьковской области легковой автомобиль сбил четырех человек, которые двигались на велосипедах. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области, передает УНН.

"Авария произошла 17 июня в 11:10 в пгт Безлюдовка. В результате аварии погибла женщина, личность которой устанавливается. Также в результате ДТП пострадали два человека - 16-летние ребята доставлены в Харьковскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи с ушибами и ранами. Другой пострадавший от госпитализации отказался", - говорится в сообщении.

В совершении ДТП подозревается 42-летний водитель "ВАЗ".

Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Работники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в селе Гукливе Воловецкого района водитель лесовоза допустил столкновение с велосипедистом, в результате чего пострадал 8-летний мальчик.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Харьков и Харьковская область, велосипедисты
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