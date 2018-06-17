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Воскресенье, 17 июня 2018, 14:44 • Ирина Матюшенко • 2145
Авария поезда в Казахстане: один человек погиб, трое травмированы
КИЕВ. 17 июня. УНН. В результате схода вагонов пассажирского поезда в Казахстане один человек погиб, еще трое травмированы. Об этом сообщает nur.kz, передает УНН.
По уточненной информации, в Шуском районе произошел сход 6 пассажирских вагонов пассажирского поезда № 9 сообщением “Астана-Алматы”, из них три вагоны перевернулись.
В результате пострадало четыре человека, один из которых погиб. Их личности устанавливаются.
Как сообщает Tengrinews, погиб в результате ЧП подросток.
Напомним, в Казахстане сошел с рельсов пассажирский поезд.
Источник: УНН