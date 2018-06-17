В Ровенской области шестеро детей пострадали в ДТП

КИЕВ. 17 июня. УНН. В Ровенской области в результате ДТП получили травмы шестеро детей во время столкновения с деревом автомобиля Volkswagen Passat. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Ровенской области, передает УНН.

“Вчера, 16 июня, в поселке Мизоч Здолбуновского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали шесть детей и 29-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat”, — говорится в сообщении.

Полицейские установили, что житель села Дермань Вторая, двигаясь на автомобиле Volkswagen Passat, по неизвестным пока причинам не справился с управлением и допустил столкновение с деревом.

В салоне легковушки находились шестеро детей, все они госпитализированы в больницу: 9-летнюю девочку из Днепра — с ушибами, переломом челюсти и сотрясением мозга, 5-летнюю здолбунивчанку — с закрытой черепно-мозговой травмой, 16-летнего жителя Здолбунов — с травмой голени, двух 15-летних мальчиков доставили в больницу с ушибами ног, а у 17-летнего здолбунивчанина диагностировали ушиб позвоночника. Все пострадавшие — дети знакомых и родственников водителя, который тоже получил телесные повреждения в виде политравмы, повреждение ключицы, внутренних органов и находится в медучреждении.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Следователи устанавливают все обстоятельства ДТП и был ли водитель трезв.

Напомним, в Харьковской области легковой автомобиль сбил четырех человек, которые двигались на велосипедах.