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У Президента опровергают заявление о готовности легализовать ЛГБТ-сообщество в Украине

У Президента опровергают заявление о готовности легализовать ЛГБТ-сообщество в Украине

КИЕВ. 17 июня. УНН. В Администрации Президента опровергают информацию евродепутата Ребекки Хармс о том, что ее сообщили о готовности Петра Порошенко подготовить законопроект, которым будет легализовано права ЛГБТ-сообщества. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Администрации Президента.

"Никто ей (евродепутату Ребекке Хармс - ред.) не звонил. Скорее всего, кто-то ее так разыграл", - сказали в АП.

Отметим, ранее СМИ, в частности российский ТАСС, сообщили, что Р.Хармс после "Марша равенства" в Киеве заявила, что ей утром позвонили из Администрации Президента и сообщили, что "Президент П.Порошенко не только поддерживает "Марш равенства", но и намерен на следующей неделе подать проект закона о равных правах". По ее словам, такая инициатива "является значительным шагом в поддержку демократического развития Украины".

Напомним, сегодня, 17 июня, в Киеве состоялся "Марш равенства". По данным полиции, в акции приняли участие около трех с половиной тысяч человек.

Источник: УНН
Теги: ЛГБТ, Администрация президента
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