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В США на выставке произошла стрельба: 20 человек ранены

В США на выставке произошла стрельба: 20 человек ранены

КИЕВ. 17 июня. УНН. Неизвестные открыли стрельбу в ночь на воскресенье на культурном мероприятии Art All Night в Трентоне (штат Нь-Джерси, США), пострадали 20 человек, передает УНН со ссылкой на AP.

Как сообщается, двое злоумышленников открыли стрельбу примерно в 02:45 по местному времени на выставке Art All Night. Один из подозреваемых, 33-летний мужчина, был убит. Другой подозреваемый находится под стражей.

В результате стрельбы пострадали 20 человек. Шестнадцать раненых заявили об огнестрельных ранениях. Четверо из них, в том числе 13-летний мальчик, в критическом состоянии.

Всего на мероприятии было около тысячи людей.

Как сообщал УНН, в США четыре человека пострадали в результате стрельбы возле детской клиники.

Источник: УНН
Теги: США, стрельба, выставка
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