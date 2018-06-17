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В Госдепе призвали РФ прекратить запугивание миссии ОБСЕ на Донбассе

В Госдепе призвали РФ прекратить запугивание миссии ОБСЕ на Донбассе

КИЕВ. 17 июня. УНН. В Государственном департаменте США призвали Россию прекратить запугивание наблюдателей на Донбассе. Об этом написала в Twitter официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт, передает УНН.

"Я вижу отчеты о том, что подконтрольный России личный состав использует оружие для запугивания безоружных наблюдателей миссии ОБСЕ в восточной части Украины. Наблюдатели ОБСЕ рискуют своей жизнью ради защиты мирных жителей. Россия должна прекратить это плачевное поведение до того, как еще один наблюдатель миссии погибнет и миссия покинет Украину", - написала она.

Так в Госдепе прокомментировали отчет ОБСЕ о том, как в неподконтрольных правительству Пикузах вооруженный человек в военной форме стрелял в направлении СММ, а затем, сделав два-три шага к группе, выстрелил в воздух. Миссия решила, что выстрелы были выпущены, чтобы "предупредить патруль и заставить его покинуть этот район".

Как сообщал УНН, ОБСЕ зафиксировала за все время работы на Донбассе около 850 тыс. обстрелов.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Россия, Донбасс, Госдеп
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