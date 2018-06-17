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В Днепре более трех часов тушили свалку

В Днепре более трех часов тушили свалку

КИЕВ. 17 июня. УНН. В Днепре пожарным подразделениям понадобилось более трех часов, чтобы потушить несанкционированную свалку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, передает УНН.

“17 июня в 10:09 в Службу спасения „101“ поступило сообщение о пожаре на улице Пугачева Шевченковского района города Днепр. Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник на открытой территории. Горел мусор на площади 70 кв. м. В 12:27 огонь был локализован и в 13:41 ликвидирован”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, вероятная причина пожара — неосторожное обращение с огнем неизвестным лицом.

К ликвидации пожара было привлечено 8 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, полиция задержала водителя грузовика, который сбросил мусор, загруженный во Львове, посреди села Степ в Черниговской области.

Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область, пожары, свалка
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