В Днепре более трех часов тушили свалку

КИЕВ. 17 июня. УНН. В Днепре пожарным подразделениям понадобилось более трех часов, чтобы потушить несанкционированную свалку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, передает УНН.

“17 июня в 10:09 в Службу спасения „101“ поступило сообщение о пожаре на улице Пугачева Шевченковского района города Днепр. Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник на открытой территории. Горел мусор на площади 70 кв. м. В 12:27 огонь был локализован и в 13:41 ликвидирован”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, вероятная причина пожара — неосторожное обращение с огнем неизвестным лицом.

К ликвидации пожара было привлечено 8 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, полиция задержала водителя грузовика, который сбросил мусор, загруженный во Львове, посреди села Степ в Черниговской области.