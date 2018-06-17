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Порошенко хочет во вторник подать в ВР законопроект о запуске Антикоррупционного суда

Порошенко хочет во вторник подать в ВР законопроект о запуске Антикоррупционного суда

Петр Порошенко

КИЕВ. 17 июня. УНН. Президент Петр Порошенко надеется уже во вторник подать в Верховную Раду законопроект о запуске Высшего антикоррупционного суда. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Надеюсь на то, что уже в понедельник Высший совет правосудия примет мой законопроект о запуске Высшего антикоррупционного суда, и во вторник я смогу зарегистрировать его в ВР как неотложный”, — написал Порошенко.

Как сообщал УНН, 14 июня Президент Украины Петр Порошенко направил в Высший совет правосудия проект Закона “О создании Высшего антикоррупционного суда”.

Напомним, 11 июня Президент Порошенко подписал закон об Антикоррупционном суде.

Источник: УНН
Теги: законопроект, Петр Порошенко, Антикоррупционный суд
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